В Испании до конца месяца могут разработать прототип вакцины от коронавируса

Иллюстративное фото (unsplash.comdrew-hays)

Ряд испанских организаций работают над несколькими вариантами создания вакцины от коронавируса

В Испании до конца месяца ученые могут разработать прототип вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр науки Испании Педро Дюке прокомментировал ситуацию по изобретению вакцины от коронавируса.

"У нас есть много испанских организаций, которые работают над несколькими вариантами создания вакцины. Эта область прогрессирует, и, скорее всего, до конца апреля у нас будет прототип вакцины",- заявил министр.

Он добавил, что в Национальном центре биотехнологии разрабатывают одну из самых современных в мире вакцин против COVID-19, а это значит что возможно вскоре она будет создана в Испании.

Напомним, ученые в Австралии начали тестирование двух потенциальных вакцин от коронавируса. Вакцины, проведенные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения.

РБК-Украина ранее сообщало, что Соединенные Штаты могут получить вакцину от коронавируса COVID-19 до следующего сезона заболевания, то есть до весны 2021 года. Сейчас разные вакцины находятся в первой фазе тестирования.