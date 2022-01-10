Первую ракетку мира Джоковича повторно задержали в Австралии: причина

Первую ракетку мира Новака Джоковича повторно задержали в Австралии. Он ранее выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы в Австралию.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Pavlovich Today .

Власти Австралии по-прежнему намерены депортировать серба. Еще 6 января пограничная служба страны аннулировала визу лучшего теннисиста мира и потребовала от него покинуть страну.

Спортсмен оформил неправильную визу и предоставил минимальный пакет документов, которые доказывали бы обоснованность его медицинского отвода от вакцинации против коронавируса.

Ранее стало известно, что Новак выиграл апелляцию по делу об аннулировании визы.

Теннисист прибыл в Австралию для участия в первом турнире серии Grand Slam в новом сезоне Australian Open-2022.