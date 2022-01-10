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Першу ракетку світу Джоковича повторно затримали в Австралії: причина

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Сідней, Понеділок 10 січня 2022 11:00
Першу ракетку світу Джоковича повторно затримали в Австралії: причина Фото: перша ракетка світу Новак Джокович (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Першу ракетку світу Новака Джоковича повторно затримали в Австралії. Він раніше виграв апеляцію у справі про анулювання візи в Австралію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Pavlovich Today.

Влада Австралії як і раніше має намір депортувати серба. Ще 6 січня прикордонна служба країни анулювала візу кращого тенісиста світу і зажадала від нього покинути країну.

Спортсмен оформив неправильну візу і надав мінімальний пакет документів, які доводили б обґрунтованість його медичного відводу від вакцинації проти коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Новак виграв апеляцію у справі про анулювання візи.

Тенісист прибув до Австралії для участі в першому турнірі серії Grand Slam в новому сезоні Australian Open-2022.

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Новак Джокович
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