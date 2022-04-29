Первую партию украинской кукурузы отправили из румынского порта на Черном море

Поскольку морские порты Украины были заблокированы после начала войны более двух месяцев назад, четвертый по величине экспортер зерна в мире был вынужден отправлять грузы поездами через свою западную границу или через свои небольшие речные порты на Дунае в Румынию.

"Это первое судно класса "панамакс" с украинской кукурузой, вышедшее из порта", - сказал президент Comvex Виорел Панайт.

По данным Reuters, судно, перевозящее груз, - это Unity N.

"Поддержать экспорт украинского зерна - значит предотвратить колоссальную волну глобального голода, спровоцированную блокировкой украинских портов", - сказал Панайт.

Comvex управляет самым быстро загружаемым зерновым терминалом в Европе, который может перерабатывать до 70 тыс. тонн в день, а также терминалом по перевалке полезных ископаемых, сказал Панайт, который также является президентом Деловой ассоциации порта Констанца.

По его словам, ранее на этой неделе оператор завершил погрузку около 35 тыс. тонн украинской железной руды, и ожидается, что второе судно будет загружено примерно 15 мая.

"По сравнению с начальным моментом, когда все искали альтернативы, транспортные коридоры для этого экспорта постепенно формируются", - сказал Панайт.

На данный момент в Констанцу отправлено около 80 тыс. тонн украинского зерна, еще 80 тыс. тонн одобрены и находятся в пути, сообщил во вторник менеджер порта Констанца.

Член Европейского Союза Румыния граничит по Черному морю, главной судоходной артерии для зерна и нефти, с Болгарией, Турцией, Грузией, Украиной и Россией.

Но, по словам Панайта, требуется дополнительная работа над соединительной инфраструктурой порта.

Панайт приветствовал планы румынского правительства по восстановлению нескольких железнодорожных линий, соединяющих порты с украинскими границами.

В четверг Украина обвинила Россию в краже зерна на оккупированной ею территории, что увеличило угрозу глобальной продовольственной безопасности, создаваемую срывами весеннего сева и блокировкой украинских портов во время войны.