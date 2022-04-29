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Першу партію української кукурудзи відправили з румунського порту на Чорному морі

Фото: Зерно з України почали експортувати через Румунію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

З румунського порту Констанца вийшло судно з 71 тис. тонн української кукурудзи. Це сталося вперше вторгнення Росії в Україну 24 лютого, повідомив менеджер портового оператора Comvex.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Оскільки морські порти України були заблоковані після початку війни більше двох місяців тому, четвертий за величиною експортер зерна в світі був змушений відправляти вантажі поїздами через свій західний кордон або через свої невеликі річкові порти на Дунаї до Румунії.

"Це перше судно класу "панамакс" з українською кукурудзою, що вийшло з порту", - сказав президент Comvex Віорел Панайт.

За даними Reuters, судно, що перевозить вантаж, - це Unity N.

"Підтримати експорт українського зерна - значить запобігти колосальній хвилі глобального голоду, спровоковану блокуванням українських портів", - сказав Панайт.

Comvex управляє найбільш швидко завантажуваним зерновим терміналом в Європі, який може переробляти до 70 тис. тонн в день, а також терміналом з перевалки корисних копалин, сказав Панайт, який також є президентом ділової асоціації порту Констанца.

За його словами, раніше на цьому тижні оператор завершив навантаження близько 35 тис.тонн української залізної руди, і очікується, що друге судно буде завантажено приблизно 15 травня.

"У порівнянні з початковим моментом, коли всі шукали альтернативи, транспортні коридори для цього експорту поступово формуються", - сказав Панайт.

На даний момент в Констанцу відправлено близько 80 тис. тонн українського зерна, ще 80 тис. тонн схвалені і знаходяться в дорозі, повідомив у вівторок менеджер порту Констанца.

Член Європейського Союзу Румунія межує по Чорному морю, головній судноплавній артерії для зерна і нафти, з Болгарією, Туреччиною, Грузією, Україною і Росією.

Але, за словами Панайта, потрібна додаткова робота над сполучною інфраструктурою порту.

Панайт привітав плани румунського уряду щодо відновлення кількох залізничних ліній, що з'єднують порти з українськими кордонами.

У четвер Україна звинуватила Росію в крадіжці зерна на окупованій нею території, що збільшило загрозу глобальній продовольчій безпеці, створювану зривами весняної сівби і блокуванням українських портів під час війни.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Румунія