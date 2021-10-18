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Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили техническим газом: что это означает

Автор: Александр Белоус

Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2" по состоянию на 18 октября завершена. Давления достаточно для начала поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG (контролируется российским "Газпромом").

По данным оператора, нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн кубометров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

"Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - говорится в сообщении.

При этом пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, сообщили в Nord Stream 2 AG.

Напомним, российский посол в Британии Андрей Келин завил, что газопровод "Северный поток-2" готов к запуску, но требуется разрешение от Германии.

Отметим, в Госдепе США заявили, что работа над подготовкой санкций против "Северного потока-2" уже начата.

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Северный поток-2