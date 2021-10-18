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Першу нитку "Північного потоку-2" заповнили технічним газом: що це означає

Автор: Олександр Білоус

Процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік - 2" станом на 18 жовтня завершена. Тиску достатньо для початку поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію-оператора проекту Nord Stream 2 AG (контролюється російським "Газпромом").

За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі.

"Даного тиску достатньо, щоб надалі почати транспортування газу", - йдеться в повідомленні.

При цьому пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, російський посол у Британії Андрій Келін завив, що газопровід "Північний потік-2" готовий до запуску, але потрібен дозвіл від Німеччини.

Відзначимо, в Держдепі США заявили, що робота над підготовкою санкцій проти "Північного потоку-2" вже розпочата.

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Північний потік-2