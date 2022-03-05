За первую неделю войны АТБ предоставила гуманитарной помощи более чем на 10 млн гривен

За первую неделю военной агрессии на территории Украины корпорация АТБ предоставила украинцам помощь продуктами и товарами первой необходимости на десятки миллионов гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, помощь получили организации критической инфраструктуры, волонтерские движения, медучреждения, городские и поселковые администрации, места временного нахождения переселенцев, населения в горячих точках страны.

Также для поддержания обороноспособности страны корпорацией АТБ перечислено в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.

Несмотря на обстрелы и сложную ситуацию в городе Киев, столичный Охмадет, где лечатся дети с онко со всей страны, получил 20 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

"С начала военной агрессии мы все оказались на единой линии фронта. Фронта, где все решает не оружие и деньги, а люди. Люди, которые ежедневно делают свою работу, отдавая все свои силы и энергию для выполнения общего дела. Именно они, рискуя своей жизнью, открывают магазины и работают на кассах. Именно они ведут фуры под ракетными ударами и авианалетами. Именно они под обстрелами и военным блокировкой собирают товар на складах. Уверенно, спокойно и решительно выполняют свое дело", - рассказал о деятельности компании и ее сотрудников Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ.

Напомним, в городах прямого боевого столкновения сформированы опорные магазины АТБ, в целях максимального обеспечения населения продуктами питания и товарами первой необходимости. Вся актуальная информация для населения оперативно размещается на сайтах компании и на страницах в соцсетях.

Также мирным жителям в городах, испытывающих авианалетов и бомбардировок компания предоставила подвальные помещения своих работающих магазинов под бомбоубежища, где также сформированы запасы питьевой воды. С начала войны, вся команда корпорации АТБ работает в усиленном режиме 24/7.