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За перший тиждень війни АТБ надала гуманітарної допомоги на понад 10 млн гривень

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Субота 05 березня 2022 20:18
За перший тиждень війни АТБ надала гуманітарної допомоги на понад 10 млн гривень Фото: за перший тиждень війни АТБ надала гуманітарної допомоги на понад 10 млн гривень
Автор: Артем Горовенко

За перший тиждень військової агресії на території України корпорація АТБ надала українцям допомогу харчами та товарами першої необхідності на десятки мільйонів гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Так, допомогу отримали організації критичної інфраструктури, волонтерські рухи, медустанови, міські та селищні адміністрації, місця тимчасового знаходження переселенців, населення у гарячих точках країни.

Також для підтримки обороноздатності країни корпорацією АТБ перераховано до держбюджету 100 мільйонів гривень авансового податкового платежу.

Попри обстріли та складну ситуацію у місті Київ, столичний Охмадит, де лікуються діти з онко з усієї країни, отримав 20 тон продуктів та товарів першої необхідності.

"З початку військової агресії ми всі опинилися на єдиній лінії фронту. Фронту, де все вирішує не зброя й гроші, а люди. Люди, які щодня роблять свою роботу, віддаючи всі свої сили та енергію задля виконання спільної справи. Саме вони, ризикуючи своїм життям, відкривають магазини та працюють на касах. Саме вони ведуть фури під ракетними ударами та авіанальотами. Саме вони під обстрілами та військовим блокуванням збирають товар на складах. Впевнено, спокійно та рішуче виконують свою справу", - розказав про діяльність компанії та її співробітників Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ.

Нагадаємо, у містах прямого бойового зіткнення сформовані опорні магазини АТБ, задля максимального забезпечення населення продуктами харчування та товарами першої необхідності. Вся актуальна інформація для населення оперативно розміщується на сайтах компанії та на сторінках у соцмережах.

Також мирним жителям у містах, що зазнають авіанальотів та бомбардувань компанія надала підвальні приміщення своїх працюючих магазинів під бомбосховища, де також сформовані запаси питної води. З початку війни, вся команда корпорації АТБ працює у посиленому режимі 24/7.

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