На первой встрече с Путиным вопросы Крыма и Донбасса решить не удастся, - Зеленский

Президент Украины в интервью заявил, что на первой встрече с президентом России вопросы Крыма и Донбасса будут подниматься в обязательном порядке. Но, по его словам, быстро их решить не удастся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Суспильному.
"На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы (Крыму и Донбассу – ред.), они актуальны. Для нас они важны. Но я уверен, что это решение будет не в этой встрече", - подчеркнул Зеленский.
Он также отметил, что в вопросах гарантий безопасности будет идти речь о конституционных изменениях. И этот вопрос в обязательном порядке будет рассматриваться и Верховной Радой, и народом Украины.
Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что окончательно решать компромиссы на переговорах между Украиной и РФ будет всеукраинский референдум. Речь идет о вопросах гарантий безопасности, и временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
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