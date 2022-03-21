На первой встрече с Путиным вопросы Крыма и Донбасса решить не удастся, - Зеленский

Президент Украины в интервью заявил, что на первой встрече с президентом России вопросы Крыма и Донбасса будут подниматься в обязательном порядке. Но, по его словам, быстро их решить не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Владимира Зеленского Суспильному.

"На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы (Крыму и Донбассу – ред.), они актуальны. Для нас они важны. Но я уверен, что это решение будет не в этой встрече", - подчеркнул Зеленский. Он также отметил, что в вопросах гарантий безопасности будет идти речь о конституционных изменениях. И этот вопрос в обязательном порядке будет рассматриваться и Верховной Радой, и народом Украины.