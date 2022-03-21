На першій зустрічі з Путіним питання Криму і Донбасу вирішити не вдасться, - Зеленський

Президент України в інтерв'ю заявив, що на першій зустрічі з президентом Росії питання Криму і Донбасу будуть підніматися в обов'язковому порядку. Але, за його словами, швидко їх вирішити не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Суспільному.

"На першій зустрічі з президентом Росії я готовий піднімати ці питання (Криму і Донбасу-ред.), вони актуальні. Для нас вони важливі. Але я впевнений, що це рішення буде не в цій зустрічі", - підкреслив Зеленський. Він також зазначив, що в питаннях гарантій безпеки йтиметься про конституційні зміни. І це питання в обов'язковому порядку розглядатиметься і Верховною Радою, і народом України.