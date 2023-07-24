Первомайський молочноконсервний комбінат відсудив свої будівлі у "Київ Фінансу"

Господарський суд Миколаєва повністю задовольнив позов ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат” і постановив витребувати належні комбінату будівлі у Миколаївській області у фінкомпанії "Київ Фінанс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Господарського суду Миколаєва.

Також, за рішенням суду, ТОВ "Фінансова компанія "Київ Фінанс" має виплатити на користь Первомайського МКК судовий збір у сумі 479 тисяч грн.

Суд постановив, що відчуження нерухомого майна Первомайського МКК на користь "Київ Фінанс" є незаконним, оскільки відбулося без участі, згоди або повідомлення ПрАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат", а також за наявності судових заборон щодо майна боржника та обмежень встановлених законодавством, зокрема і Кодексом України з процедур банкрутства.

Крім того, суд наголосив, що "Киів Фінанс" придбав це майно через низку угод у компанії "Укрінком", яка безпідставно видавала себе за правонаступника банку. А отже не мала права відчужувати будівлі ПМКК.

Як повідомлялося раніше, будівлі Первомайського молочноконсервного комбінату у Миколаївській області є заставою по кредиту комбінату в "Укрінбанку", який з 2015 року перебуває у стадії ліквідації.

У 2016 році ПАТ "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком") проголосила себе правонаступником банку, і в судовому порядку намагається заволодіти заставним майном ПМКК.

10 грудня 2019 року Велика палата Верховного суду ухвалила рішення № 925/698/16, дійшла висновків, що ПАТ "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком") не набула прав "Укрінбанку", отже, не є його правонаступником. Крім того, встановив, що договори про відступлення прав вимоги, укладені між "Укрінкомом" та попередніми фінансовими компаніями щодо майна Первомайського МКК, є нікчемними.

Тоді ж Верховний суд чітко зазначив, що банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку.

19 липня 2023 року Велика палата ВС відмовилась переглядати своє попереднє рішення про визнання фінкомпанії "Укрінком" правонаступником "Укрінбанку".

Нагадаємо, Первомайський молочноконсервний комбінат - лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни.

Комбінат експортує продукцію у 14 країн світу, входить до складу молочної компанії “Волошкове Поле”, власниками якої є Олександр та Андрій Табалов.