Первомайский молочноконсервный комбинат отсудил свои здания у "Киев Финанса"

Хозяйственный суд Николаева полностью удовлетворил иск ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" и постановил истребовать принадлежащие комбинату здания в Николаевской области у финкомпании "Киев Финанс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Хозяйственного суда Николаева.

Также, по решению суда, ООО "Финансовая компания "Киев Финанс" должно выплатить в пользу Первомайского МКК судебный сбор на сумму 479 тысяч грн.

Суд постановил, что отчуждение недвижимого имущества Первомайского МКК в пользу "Киев Финанс" незаконно, поскольку произошло без участия, согласия или уведомления ЧАО "Первомайский молочноконсервный комбинат", а также при наличии судебных запретов по имуществу должника и ограничений установленных законодательством, в том числе и Кодексом Украины по процедурам банкротства.

Кроме того, суд подчеркнул, что "Киев Финанс" приобрел это имущество из-за ряда сделок у компании "Укринком", которая безосновательно выдавала себя за правопреемника банка. А значит, не имела права отчуждать здания ПМКК.

Как сообщалось ранее, здания Первомайского молочноконсервного комбината в Николаевской области являются залогом по кредиту комбината в "Укринбанке", с 2015 года находящемся в стадии ликвидации.

В 2016 году ПАО "Украинская инновационная компания" ("Укринком") провозгласила себя правопреемником банка, и в судебном порядке пытается завладеть залоговым имуществом ПМКК.

10 декабря 2019 года Большая палата Верховного суда приняла решение № 925/698/16, пришла к выводам, что ПАО "Украинская инновационная компания" ("Укринком") не приобрела права "Укринбанка", следовательно, не является его правопреемником. Кроме того, установил, что договоры об уступке прав требования, заключенные между "Укринкомом" и предыдущими финансовыми компаниями по имуществу Первомайского МКК, ничтожны.

Тогда же Верховный суд четко указал, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка.

19 июля 2023 г. Большая палата ВС отказалась пересматривать свое предыдущее решение о признании финкомпании "Укринком" правопреемником "Укринбанка".

Напомним, Первомайский молочноконсервный комбинат - лидер по производству сгущенки в Украине, входит в топ-5 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны.

Комбинат экспортирует продукцию в 14 стран мира, входит в состав молочной компании Волошковое Поле, владельцами которой являются Александр и Андрей Табалов.