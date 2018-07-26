В первом полугодии 2018 года объемы потребления газа в Николаевской области уменьшились на 4%

С уменьшением потребления газа уменьшаются и поступления "Николаевгаза" за услуги по распределению газа

За первое полугодие 2018 года ПАО "Николаевгаз" протранспортувало 281 млн куб. м газа. Это на 4% (12,4 млн куб. м) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Единственной категорией потребителей, увеличила потребление газа стали предприятия теплоснабжения. Они использовали почти 71 млн куб. м газа, что на 10% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Практически на уровне предыдущего года осталось потребление бюджетных учреждений и организаций Николаевской области (206 тыс куб. м).

Промышленные предприятия, наоборот, уменьшили использование газа на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, использовав 24 млн кубометров газа. Наиболее ощутимо уменьшила потребление категория населения, использовав 172,5 млн куб. м голубого топлива (на 12 млн куб. м меньше).

С уменьшением потребления газа уменьшаются и поступления "Николаевгаза" за услуги по распределению газа. Усложняет ситуацию и неравномерность финансовых поступлений.

"Наиболее сложным в финансовом плане периодом для нашей компании является межотопительный сезон. В настоящее время поступления средств из тарифа распределения уменьшается почти в 10 раз по сравнению с зимним периодом. Эта неравномерность практически парализует работу компании летом, ведь компании едва хватает средств, чтобы платить работникам заработную плату. Но газотранспортная система работает непрерывно и требует средств на обслуживание круглогодично", - говорит председатель правления ПАО "Николаевгаз" Павел Попов.

Кроме того, на уменьшение выручки также влияет рост долгов населения. Более 60% газа потребляется именно в быту, а более половины бытовых потребителей имеющих задолженность за услуги газоснабжения. В настоящее время их общий долг в Николаевской области составляет 397 млн гривен.

"С учетом всех вышеупомянутых факторов: уменьшение объемов распределения газа, межотопительный сезон и огромный долг населения на сегодня "Николаевгаз" недополучил почти 10 млн гривен из запланированной тарифной выручки за услуги по распределения энергоносителя. Это те средства, которые мы планировали вложить в развитие и совершенствование газораспределительной системы, но, к сожалению, сейчас не имеем возможности это сделать", - констатирует Павел Попов.

Действующим тарифом предусмотрено, что ПАО "Николаевгаз" получает 73 копейки за распределение одного кубометра газа. Почти 50% из этих средств направляется на закупку газа для производственно-технологических расходов, 40% - на зарплату рабочих. И только 10% идет на обеспечение функционирования аварийных служб, организацию работы центров обслуживания клиентов, установку, замену и поверку счетчиков, обслуживание сетей и т. д. А это приводит к тому, что уровень надежности и безопасности газотранспортной системы становится все хуже.