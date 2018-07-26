У першому півріччі 2018 року обсяги споживання газу в Миколаївській області зменшились на 4%

Зі зменшенням споживання газу зменшуються і надходження "Миколаївгазу" за послуги з розподілу газу

За перше півріччя 2018 року ПАТ "Миколаївгаз" протранспортувало 281 млн куб. м газу. Це на 4% (12,4 млн куб. м) менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Єдиною категорією споживачів, що збільшила споживання газу стали підприємства теплопостачання. Вони використали майже 71 млн куб. м газу, що на 10% більше, ніж в першому півріччі минулого року. Практично на рівні попереднього року залишилося споживання бюджетних установ та організацій Миколаївської області (206 тис куб. м).

Промислові підприємства навпаки зменшили використання газу на 8,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року, використавши 24 млн кубометрів газу. Найбільш відчутно зменшила споживання категорія населення, використавши 172,5 млн куб. м блакитного палива (на 12 млн куб. м менше).

Зі зменшенням споживання газу зменшуються і надходження "Миколаївгазу" за послуги з розподілу газу. Ускладнює ситуацію й нерівномірність фінансових надходжень.

"Найбільш складним у фінансовому плані періодом для нашої компанії є міжопалювальний сезон. В цей час надходження коштів з тарифу розподілу зменшується майже в 10 разів у порівнянні з зимовим періодом. Ця нерівномірність практично паралізує роботу компанії влітку, адже компанії ледве вистачає коштів, щоб платити працівникам заробітну плату. Але ж газотранспортна система працює безперервно і вимагає коштів на обслуговування цілорічно", - говорить голова правління ПАТ "Миколаївгаз" Павло Попов.

Окрім того, на зменшення виручки також впливає зростання боргів населення. Понад 60% газу споживається саме у побуті, а більше половини побутових споживачів мають заборгованість за послуги газопостачання. На даний час їх загальний борг в Миколаївській області складає 397 млн. гривень.

"З урахуванням всіх вищезазначених факторів: зменшення обсягів розподілу газу, міжопалювальний сезон і величезний борг населення, на сьогодні "Миколаївгаз" недоотримав майже 10 млн гривень із запланованої тарифної виручки за послуги з розподілу енергоносія. Це ті кошти, які ми планували вкласти в розвиток і вдосконалення газорозподільної системи, але, нажаль, зараз не маємо можливості це зробити", - констатує Павло Попов.

Діючим тарифом передбачено, що ПАТ "Миколаївгаз" отримує 73 копійки за розподіл одного кубометра газу. Майже 50% з цих коштів направляється на закупівлю газу для виробничо-технологічних витрат, 40% - на зарплату робітників. І тільки 10% йде на забезпечення функціонування аварійних служб, організацію роботи центрів обслуговування клієнтів, встановлення, заміну та повірку лічильників, обслуговування мереж тощо. А це призводить до того, що рівень надійності та безпеки газотранспортної системи стає дедалі гіршим.