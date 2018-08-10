В первом полугодии 2018 года "Харьковгаз" получил более 77 млн гривен убытка

Убытки компании связаны с необоснованностью тарифа на распределение газа

Чистые убытки ПАО "Харьковгаз" за услуги по распределению природного газа в первом полугодии 2018 года превысили 77 млн гривен. Убыточность компании вызвана тем, что тариф на распределение газа не соответствует обоснованным потребностям. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Харьковгаз".

Кроме того, на протяжении нескольких лет, при расчете тарифа не учитываются инфляционные процессы. Прошлый год для компании также завершился с убытком за услуги по распределению в более 219 млн гривен.

Деятельность по доставке (распределению) газа потребителям Харьковской области продолжает оставаться убыточной. В отличие от цены на газ, которую получает "Нафтогаз", тариф на доставку газа ПАО "Харьковгаз" не пересматривался в течение последних лет. Сейчас самая большая проблема тарифа это разница в стоимости газа для производственно-технологических нужд. Этот газ ПАО "Харьковгаз", вместе с другими промышленными потребителями, покупает по рыночным ценам, а расходы на его приобретение составляют 57% от тарифной выручки компании.

"Тарифом, установленным регулятором - НКРЭКУ предусмотрено, что компания будет закупать газ для производственно-технологических потребностей по цене 5 880,90 грн за тыс. куб. м. Фактическая стоимость услуги балансировки в I полугодии текущего года составила 10 835 грн за тыс. куб. м. Это привело к тому, что фактическая стоимость природного газа на 84% выше, чем заложено НКРЭКУ в тариф", - отметила директор финансовой ПАО "Харьковгаз" Елена Максименко.

Продолжают расти другие статьи расходов, связанные с деятельностью компании. Например, стоимость горючего, необходимого в первую очередь для работы автомобилей аварийных служб, за последние два года выросла более чем на 20%. Автопарк компании на 43% самортизирован, а следовательно требует значительных вложений на ремонт и приобретение запчастей.

Через необоснованный тариф на распределение газа, за последние три года ПАО "Харьковгаз" получил 401 млн гривен убытков. Более 77 млн гривен убытков получено и в первом полугодии этого года.

В течение 2017-2018 годов ПАО "Харьковгаз" четыре раза проходило процедуру подачи тарифов, однако тариф так и не был пересмотрен регулятором. Учитывая сложнейшую ситуацию, связанную с необоснованным тарифом на услуги распределения, ПАО "Харьковгаз" призывает НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.