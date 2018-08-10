У першому півріччі 2018 року "Харківгаз" отримав понад 77 млн гривень збитку

Збитки компанії пов'язані з необґрунтованістю тарифу на розподіл газу

Чисті збитки ПАТ "Харківгаз" за послуги з розподілу природного газу в першому півріччі 2018 року перевищили 77 млн гривень. Збитковість компанії спричинена тим, що тариф на розподіл газу не відповідає обгрунтованим потребам. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Харківгаз".

Крім того, протягом декількох років, при розрахунку тарифу не враховуються інфляційні процеси. Минулий рік для компанії також завершився з збитками за послуги з розподілу в більш ніж 219 млн гривень.

Діяльність по доставці (розподілу) газу споживачам Харківської області продовжує залишатися збитковою. На відміну від ціни на газ, яку отримує "Нафтогаз", тариф на доставку газу ПАТ "Харківгаз" не переглядався протягом останніх років. Зараз найбільша проблема тарифу це різниця у вартості газу для виробничо-технологічних потреб. Цей газ ПАТ "Харківгаз", разом з іншими промисловими споживачами, купує за ринковими цінами, а витрати на його придбання становлять 57% від тарифної виручки компанії.

"Тарифом, встановленим регулятором - НКРЕКП передбачено, що компанія буде закуповувати газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5 880,90 грн за тис. куб. м. Фактична вартість послуги балансування в I півріччі поточного року склала 10 835 грн за тис. куб. м. Це призвело до того, що фактична вартість природного газу на 84% вище, ніж закладено НКРЕКП в тариф", - зазначила фінансовий директор ПАТ "Харківгаз" Олена Максименко.

Продовжують рости інші статті витрат, пов'язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість пального, необхідного в першу чергу для роботи автомобілів аварійних служб, за останні два роки зросла більш ніж на 20%. Автопарк компанії на 43% замортизований, а отже потребує значних вкладень на ремонт та придбання запчастин.

Через необґрунтований тариф на розподіл газу, за останні три роки ПАТ "Харківгаз" отримав 401 млн гривень збитків. Понад 77 млн гривень збитків отримано і в першому півріччі цього року.

протягом 2017-2018 років ПАТ "Харківгаз" чотири рази проходив процедуру подачі тарифів, однак тариф так і не був переглянутий регулятором. Враховуючи складну ситуацію, пов'язану з необґрунтованим тарифом на послуги розподілу, ПАТ "Харківгаз" закликає НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені збитки.