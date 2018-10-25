На первом открытом аукционе Госгеонедр цена отдельных газовых участков выросла на 430%

Госгеонедра (из открытых источников)

Спецразрешение на Липовецкую площадь получила "Укргаздобыча" за 15,1 млн гривен

На первом открытом аукционе Государственной службы геологии и недр Украины цена отдельных газовых участков выросла на 430%. Об этом говорится в сообщении Госгеонедр в Facebook.

Как отмечается, сегодня, 25 октября 2018 года, в помещении Госгеонедр состоялся первый за два года аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами с целью геологического изучения на нефтегазовых участках.

На торги были выставлены Черницкая (Стрыйский район, Львовская область) и Липовецкая (Яворовский район, Львовская область) площади нефтегазовых месторождений. Еще два нефтегазовых участка в Сумской и Львовской областях были сняты с аукциона ввиду отсутствия заявок.

Сообщается, что заявления о намерении принять участие в аукционе II 2018 года были зарегистрированы на:

Липовецкую площадь - ЧП "Калан", ООО "Надра Энерджи", АО "Укргаздобыча", ПАО "Укрнафта";

Черницкую площадь - ООО "Стрийнафтогаз", ООО "Надра Энерджи".

Вместе с тем, сообщается, что "Укрнафта" не была допущена к аукциону из-за несоответствия заявки. Таким образом, в аукционе участвовали 4 компании.

"По результатам аукциона победу за спецразрешение на Черницкую площадь получила ООО "Стрийнафтогаз" за 2,04 млн гривен. Липовецкую площадь получила "Укргаздобыча" за 15,1 млн гривен (более чем в 4 раза с начальной цены в 3,5 млн гривен). УГД боролась за площадь с представителем ООО "Надра Энерджи", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/geonadra.gov.ua