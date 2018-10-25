ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

На першому відкритому аукціоні Держгеонадр ціна окремих газових ділянок зросла на 430%

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 16:58
Держгеонадра (з відкритих джерел)
Держгеонадра (з відкритих джерел)

Спецдозвіл на Липовецьку площу отримало "Укргазвидобування" за 15,1 млн гривень

На першому відкритому аукціоні Державної служби геології та надр України ціна окремих газових ділянок зросла на 430%. Про це йдеться у повідомленні Держгеонадр у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 25 жовтня 2018 року, в приміщенні Держгеонадр відбувся перший за два роки аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення на нафтогазових ділянках.

На торги було виставлено Черницьку (Стрийський район, Львівська область) та Липовецьку (Яворівський район, Львівська область) площі нафтогазових родовищ. Ще дві нафтогазових ділянки у Сумській та Львівській областях були зняті з аукціону через відсутність заявок.

Повідомляється, що заяви про намір взяти участь у II аукціоні 2018 року були зареєстровані на:

  • Липовецьку площу - ПП "Калан", ТОВ "Надра Енерджі", АТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта";
  • Черницьку площу - ТОВ "Стрийнафтогаз", ТОВ "Надра Енерджі".

Разом з тим, повідомляється, що "Укрнафта" не було допущено до аукціону через невідповідність заявки. Таким чином, на аукціоні змагались 4 компанії.

"За результатами аукціону перемогу за спецдозвіл на Черницьку площу отримала ТОВ "Стрийнафтогаз" за 2,04 млн гривень. Липовецьку площу придбала "Укргазвидобування" за 15,1 млн гривень (більш ніж у 4 рази з початкової ціни у 3,5 млн гривень). УГВ змагалась за площу з представником ТОВ "Надра Енерджі", - йдеться у повідомленні.

На першому відкритому аукціоні Держгеонадр ціна окремих газових ділянок зросла на 430%

Фото: facebook.com/geonadra.gov.ua

У ГПУ підтвердили вихід першого заступника голови Держгеонадр Фощія під заставу Суд арештував посаадовця Держгеонадр Фощія із правом внесення застави
Новини України Госгеонедра
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся