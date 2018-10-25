На першому відкритому аукціоні Держгеонадр ціна окремих газових ділянок зросла на 430%

Спецдозвіл на Липовецьку площу отримало "Укргазвидобування" за 15,1 млн гривень
На першому відкритому аукціоні Державної служби геології та надр України ціна окремих газових ділянок зросла на 430%. Про це йдеться у повідомленні Держгеонадр у Facebook.
Як зазначається, сьогодні, 25 жовтня 2018 року, в приміщенні Держгеонадр відбувся перший за два роки аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення на нафтогазових ділянках.
На торги було виставлено Черницьку (Стрийський район, Львівська область) та Липовецьку (Яворівський район, Львівська область) площі нафтогазових родовищ. Ще дві нафтогазових ділянки у Сумській та Львівській областях були зняті з аукціону через відсутність заявок.
Повідомляється, що заяви про намір взяти участь у II аукціоні 2018 року були зареєстровані на:
Разом з тим, повідомляється, що "Укрнафта" не було допущено до аукціону через невідповідність заявки. Таким чином, на аукціоні змагались 4 компанії.
"За результатами аукціону перемогу за спецдозвіл на Черницьку площу отримала ТОВ "Стрийнафтогаз" за 2,04 млн гривень. Липовецьку площу придбала "Укргазвидобування" за 15,1 млн гривень (більш ніж у 4 рази з початкової ціни у 3,5 млн гривень). УГВ змагалась за площу з представником ТОВ "Надра Енерджі", - йдеться у повідомленні.
Фото: facebook.com/geonadra.gov.ua