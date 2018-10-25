На першому відкритому аукціоні Держгеонадр ціна окремих газових ділянок зросла на 430%

Держгеонадра (з відкритих джерел)

Спецдозвіл на Липовецьку площу отримало "Укргазвидобування" за 15,1 млн гривень

На першому відкритому аукціоні Державної служби геології та надр України ціна окремих газових ділянок зросла на 430%. Про це йдеться у повідомленні Держгеонадр у Facebook.

Як зазначається, сьогодні, 25 жовтня 2018 року, в приміщенні Держгеонадр відбувся перший за два роки аукціон з продажу спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення на нафтогазових ділянках.

На торги було виставлено Черницьку (Стрийський район, Львівська область) та Липовецьку (Яворівський район, Львівська область) площі нафтогазових родовищ. Ще дві нафтогазових ділянки у Сумській та Львівській областях були зняті з аукціону через відсутність заявок.

Повідомляється, що заяви про намір взяти участь у II аукціоні 2018 року були зареєстровані на:

Липовецьку площу - ПП "Калан", ТОВ "Надра Енерджі", АТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укрнафта";

Черницьку площу - ТОВ "Стрийнафтогаз", ТОВ "Надра Енерджі".

Разом з тим, повідомляється, що "Укрнафта" не було допущено до аукціону через невідповідність заявки. Таким чином, на аукціоні змагались 4 компанії.

"За результатами аукціону перемогу за спецдозвіл на Черницьку площу отримала ТОВ "Стрийнафтогаз" за 2,04 млн гривень. Липовецьку площу придбала "Укргазвидобування" за 15,1 млн гривень (більш ніж у 4 рази з початкової ціни у 3,5 млн гривень). УГВ змагалась за площу з представником ТОВ "Надра Енерджі", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/geonadra.gov.ua