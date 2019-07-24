ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первое заседание новой Рады откроет нардеп "Оппоплатформы"

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 17:40
Первое заседание новой Рады откроет нардеп "Оппоплатформы"
Фото: Юлий Иоффе (УНИАН)

Юлий Иоффе откроет первое заседание Рады девятого созыва

Первое заседание парламента девятого созыва будет открывать народный депутат от политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлий Иоффе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чесно". 

Как сообщается, согласно ст. 82 Конституции Украины, первое заседание новоизбранной Верховной рады открывает самый старый по возрасту народный депутат. 

"В парламенте 9-го созыва такое право получит кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), номер 12 в ее избирательном списке Юлий Иоффе - ему 78 лет. По ст. 79 основного закона, перед открытием первой сессии ВРУ старший нардеп также зачитывает присягу", - говорится в сообщении. 

Отметим, Юлий Иоффе был народным депутатом Верховной рады почти всех созывов с 1990 года, кроме пятого и шестого (период 2006-2012 годов).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что первое заседание нового созыва парламента может состояться в конце августа - начале сентября. По его словам, после обнародования официальных результатов выборов, он инициирует создание рабочих групп по подготовке первого заседания новой Рады.

Кроме того, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявлял, что подпишет избирательный кодекс в течение 10 дней с даты его принятия. 

Кто будет в Раде 9 созыва: результаты выборов В Покровск направили вертолет спецназа Нацполиции
Новости Украины Порошенко Зеленский Верховная РадаОппозиционная платформа За життя
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь