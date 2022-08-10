Первое судно с украинским зерном вернулось из Ливана в Турцию

По его словам, судно направлялось в порт Триполи в Ливане, а теперь вернулось в порт Мерсин в Турции.

"Это означает, что все проблемы вокруг этого сухогруза исчезли", - заявил посол.

Осташ также отметил, что в странах Ближнего Востока внимательно следили за прибытием украинского зерна.

"Я почувствовал, что Украина очень важна для мира в борьбе с продовольственным кризисом. Наша страна действительно спасает мир. Я увидел огромный интерес к Украине по поставкам зерна в страны Ближнего Востока", - добавил Осташ.