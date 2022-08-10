Первое судно с украинским зерном вернулось из Ливана в Турцию

Судно Razoni с украинским зерном, которое первым вышло из Одесского порта, уже вернулось из Ливана в Турцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Ливане Игоря Осташа во время брифинга.
По его словам, судно направлялось в порт Триполи в Ливане, а теперь вернулось в порт Мерсин в Турции.
"Это означает, что все проблемы вокруг этого сухогруза исчезли", - заявил посол.
Осташ также отметил, что в странах Ближнего Востока внимательно следили за прибытием украинского зерна.
"Я почувствовал, что Украина очень важна для мира в борьбе с продовольственным кризисом. Наша страна действительно спасает мир. Я увидел огромный интерес к Украине по поставкам зерна в страны Ближнего Востока", - добавил Осташ.
Напомним, что ливанский покупатель отказался принимать украинское зерно из-за задержек в сроках доставки. Теперь начались поиски другого покупателя.
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