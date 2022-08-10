Перше судно з українським зерном повернулося з Лівану до Туреччини

Судно Razoni з українським зерном, яке першим вийшло з Одеського порту, вже повернулося з Лівану до Туреччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Лівані Ігоря Осташа під час брифінгу.
За його словами, судно прямувало до порту Тріполі у Лівані, а тепер повернулося у порт Мерсін у Туреччині.
"Це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли", - заявив посол.
Осташ також зазначив, що у країнах Близького Сходу уважно стежили за прибуттям українського зерна.
"Я відчув, що Україна дуже важлива для світу у боротьбі з продовольчою кризою. Наша країна дійсно рятує світ. Я побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу", - додав Осташ.
Нагадаємо, що ліванський покупець відмовився приймати українське зерно через затримки у термінах доставки. Тепер почалися пошуки іншого покупця.
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