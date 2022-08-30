Первое судно с украинским зерном для Африки прибыло в порт Джибути

Путь из Украины до порта Джибути занял две недели.

Рабочие приступили к погрузке на судно, чтобы выгрузить ценный груз - для этой операции были установлены два гигантских крана.

Джибути - крошечная страна с населением 900 тысяч человек, но в ней находится один из самых оживленных портов на континенте.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), потребуется около недели, чтобы упаковать пшеницу в мешки и доставить ее автомобильным транспортом в Эфиопию, где 20 млн человек нуждаются в продовольственной помощи.

Организация оплатила поставку, потому что запасы для поддержки беженцев и людей, перемещенных в результате конфликтов и засухи, начали истощаться.

До войны в Украине ВПП получала три четверти своей продовольственной помощи из Украины и России.

Напомним, 16 августа судно Brave Commander с зерном для Африки отправилось из порта "Южный".

Отметим, что загрузка судна Brave Commander для стран Восточной Африки прошла 14 августа в порту города Южное в Одесской области.

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