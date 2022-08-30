Перше судно з українським зерном для Африки прибуло в порт Джибуті

Шлях з України до порту Джибуті зайняв два тижні.

Робочі приступили до навантаження на судно, щоб вивантажити цінний вантаж - для цієї операції були встановлені два гігантських крани.

Джибуті - крихітна країна з населенням 900 тисяч осіб, але в ній знаходиться один з найжвавіших портів на континенті.

За даними Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП), буде потрібно близько тижня, щоб упакувати пшеницю в мішки і доставити її автомобільним транспортом до Ефіопії, де 20 млн людей потребують продовольчої допомоги.

Організація оплатила поставку, тому що запаси для підтримки біженців і людей, переміщених в результаті конфліктів і посухи, почали виснажуватися.

До війни в Україні ВПП отримувала три чверті своєї продовольчої допомоги з України та Росії.

Нагадаємо, 16 серпня судно Brave Commander із зерном для Африки вирушило з порту "Південний".

Зазначимо, що завантаження судна Brave Commander для країн Східної Африки пройшло 14 серпня у порту міста Южне в Одеській області.

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