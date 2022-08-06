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Первое судно из каравана с украинским зерном уже прибыло в Стамбул, - Hurriyet

Новина українською →
Стамбул, Суббота 06 августа 2022 15:22
Первое судно из каравана с украинским зерном уже прибыло в Стамбул, - Hurriyet Фото: первое судно из каравана с украинским зерном уже прибыло в Стамбул (t.me/mustafanayyem)
Автор: Мария Кучерявец

Судно Navistar под флагом Панамы уже прибыло в турецкий Стамбул. Это первый сухогруз из каравана, который вчера отправился из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"В рамках зернового соглашения судно Navistar под панамским флагом, которое вчера вышло из Одесского порта, достигло берегов Стамбула. Стороны от ООН, России, Украины и Турции осуществят проверку и за ее судно продолжит свой путь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после проверки судно пройдет через проливы Босфор и Дарданеллы и направится в Англию.

Также в ближайшие часы ожидается прибытие в Стамбул судов Roje под флагом Мальты с 13 тысячами тонн кукурузы и Polarnet под флагом Турции с 12 тоннами кукурузы.

Напомним, вчера стало известно, что эти три сухогруза с украинским зерном утром отправились из портов Одессы. Это первый такой караван в рамках зерновой сделки. Конечное назначение каждого судна отдельное - это Турция, Великобритания и Ирландия.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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