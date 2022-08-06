Перше судно з каравану з українським зерном вже прибуло до Стамбулу, - Hurriyet

Судно Navistar під прапором Панами вже прибуло до турецького Стамбулу. Це перший суховантаж із каравану, який вчора вирушив із України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Hurriyet.

"У рамках зернової угоди судно Navistar під панамським прапором, яке вчора вийшло з Одеського порту, досягло берегів Стамбула. Сторони від ООН, Росії, України та Туреччини здійснять перевірку і за її судно продовжить свій шлях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після перевірки судно пройде через протоки Босфор і Дарданелли і попрямує до Англії.

Також найближчими годинами очікується прибуття до Стамбулу суден Roje під прапором Мальти з 13 тисячами тонн кукурудзи та Polarnet під прапором Туреччини з 12 тоннами кукурудзи.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ці три суховантажі з українським зерном вранці вирушили з портів Одеси. Це перший такий караван в рамках зернової угоди. Кінцеве призначення кожного судна окреме - це Туреччина, Великобританія та Ірландія.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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