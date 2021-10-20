Первое поражение "Шерифа", дубль Месси и бешеная рубка в Мадриде: результаты дня в ЛЧ

Сегодня, 19 октября, состоялись матчи третьего тура в четырех группах Лиги чемпионов. "Шериф" потерпел первого поражения в нынешнем розыгрыше, "Шахтер" был разгромлен "Реалом", а дубль Месси помог "ПСЖ" переиграть "РБ Лейпциг".
Подробнее о результатах игрового дня - в материале РБК-Украина.
"Брюгге" - "Ман Сити" 1:5
Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (п), 84, Уокер, 53, Палмер, 67
"ПСЖ" - "РБ Лейпциг" 3:2
Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (п) - Андре Силва, 28, Мюкиле, 57
"Порту" - "Милан" 1:0
Диас, 65
"Атлетико" - "Ливерпуль" 2:3
Гризманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (п), Кейта, 13
Удаление у "Атлетико": Гризманн, 52
"Бешикташ" - "Спортинг" 1:4
Лэрин, 24 - Коатес, 15, 27, Сарабия, 44 (п), Паулиньо, 89
"Аякс" - "Боруссия Д" 4:0
Ройс, 11 (а/г), Блинд, 25, Антони, 57, Алле, 72
"Интер" - "Шериф" 3:1
Джеко, 34, Видаль, 58, де Врей, 67 - Тилль, 52
"ШАХТЕР" - "Реал" 0:5
Кривцов, 37 (а/г), Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1