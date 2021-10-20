Перша поразка "Шерифа", дубль Мессі і скажена рубка в Мадриді: результати дня в ЛЧ

Сьогодні, 19 жовтня, відбулися матчі третього туру в чотирьох групах Ліги чемпіонів. "Шериф" зазнав першої поразки в нинішньому розіграші, "Шахтар" був розгромлений "Реалом", а дубль Мессі допоміг "ПСЖ" переграти "РБ Лейпциг".
Детальніше про результати ігрового дня - в матеріалі РБК-Україна.
"Брюгге" - "Ман Сіті" 1:5
Ванакен, 81 - Канселу, 30, Марез, 43 (п), 84, Уокер, 53, Палмер, 67
"ПСЖ" - "РБ Лейпциг" 3:2
Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74 (п) - Андре Сілва, 28, Мюкіле, 57
"Порту" - "Мілан" 1:0
Діас, 65
"Атлетіко" - "Ліверпуль" 2:3
Грізманн, 20, 34 - Салах, 8, 78 (п), Кейта, 13
Вилучення у "Атлетіко": Грізманн, 52
"Бешикташ" - "Спортинг" 1:4
Лерін, 24-Коатес, 15, 27, Сарабія, 44 (п), Пауліньо, 89
"Аякс" - "Боруссія Д" 4:0
Ройс, 11 (а/г), Блінд, 25, Антоні, 57, Аллі, 72
"Інтер" - "Шериф" 3:1
Джеко, 34, Відаль, 58, де Врей, 67-Тілль, 52
"Шахтар" - "Реал" 0:5
Кривцов, 37 (а/г), Вінісіус, 51, 56, Родріго, 65, Бензема, 90+1