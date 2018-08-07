За первое полугодие ПАО "Николаевгаз" получило 80 млн гривен убытков

Убытки предприятия по итогам 2017 года составили 94,9 млн гривен

За первое полугодие 2018 года ПАО "Николаевгаз" получило убыток в размере 80,2 млн гривен. Убытки предприятия по итогам 2017 года составили 94,9 млн гривен. Если тенденция не изменится, к концу года этот показатель вырастет до 200 млн гривен и увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщили в пресс-службе ПАО "Николаевгаз".

В компании сообщили, что основной причиной убыточности является несоответствие фактических затрат предприятия заложенным в тарифе. Установленный НКРЭКУ тариф на распределение газа не покрывает обоснованных затрат оператора ГРМ и не пересматривался последние несколько лет. Только в течение 2018 года ПАО "Николаевгаз" дважды обращалось к госрегулятору с заявлениями о необходимости срочно решить вопрос с пересмотре тарифа. Однако, эти обращения остались без рассмотрения.

Наиболее острой проблемой является разница в стоимости газа для технологических нужд. Действующим тарифом для ПАО "Николаевгаз" предусмотрено, что компания будет закупать на рынке газ для производственно-технологических потребностей по цене 5900 грн/тыс. куб. м (без НДС). Фактическая средневзвешенная цена природного газа за 1 полугодие 2018 года составила уже 10659 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Сейчас более половины всей тарифной выручки направляется на приобретение газа, необходимого для доставки потребителям. С учетом того, что цена газа продолжает расти, только эта статья расходов в 2018 году принесет компании убытки в размере 147,5 млн гривен.

Очень актуальным для предприятия является вопрос средней заработной платы, которая составляет 5815 гривен. Сегодня в ПАО "Николаевгаз" она почти вдвое ниже среднемесячной зарплаты работников промышленности по Николаевской области. В результате этого с начала года из компании уже уволились 139 высококвалифицированных работников.

Продолжают расти и другие статьи расходов, связанных с деятельностью компании. Очень быстро повышается стоимость горюче-смазочных материалов, материалов для эксплуатационных и аварийных служб, услуг и работ сторонних организаций.

Накопленный убыток ПАО "Николаевгаз" за последние три года составил 175,6 млн гривен (без ожидаемых убытков по 2018 году). Таким образом, компания призывает НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.