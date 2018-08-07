За перше півріччя ПАТ "Миколаївгаз" отримало 80 млн гривень збитків

Збитки підприємства за підсумками 2017 року склали 94,9 млн гривень

За перше півріччя 2018 року ПАТ "Миколаївгаз" отримало збиток у розмірі 80,2 млн гривень. Збитки підприємства за підсумками 2017 року склали 94,9 млн гривень. Якщо тенденція не зміниться, до кінця року цей показник зросте до 200 млн гривень і збільшиться вдвічі порівняно з минулим роком, повідомили у прес-службі ПАТ "Миколаївгаз".

У компанії повідомили, що основною причиною збитковості є невідповідність фактичних витрат підприємства закладених в тарифі. Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл газу не покриває обґрунтованих витрат оператора ГРМ і не переглядався останні кілька років. Тільки протягом 2018 року ПАТ "Миколаївгаз" двічі зверталося до держрегулятора з заявами про необхідність терміново вирішити питання з перегляді тарифу. Однак, ці звернення залишилися без розгляду.

Найбільш гострою проблемою є різниця у вартості газу для технологічних потреб. Діючим тарифом для ПАТ "Миколаївгаз" передбачено, що компанія буде закуповувати на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5900 грн/тис. куб. м (без ПДВ). Фактична середньозважена ціна природного газу за 1 півріччя 2018 року склала вже 10659 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Зараз більше половини всієї тарифної виручки направляється на придбання газу, необхідного для доставки споживачам. З урахуванням того, що ціна газу продовжує зростати, тільки ця стаття витрат у 2018 році принесе компанії збитки в розмірі 147,5 млн гривень.

Дуже актуальним для підприємства є питання середньої заробітної плати, яка становить 5815 гривень. Сьогодні у ПАТ "Миколаївгаз" вона майже вдвічі нижча від середньомісячної зарплати працівників промисловості по Миколаївській області. В результаті цього з початку року з компанії вже звільнилися 139 висококваліфікованих працівників.

Продовжують зростати й інші статті витрат, пов'язаних з діяльністю компанії. Дуже швидко підвищується вартість паливно-мастильних матеріалів, матеріалів для експлуатаційних та аварійних служб, послуг і робіт сторонніх організацій.

Накопичений збиток ПАТ "Миколаївгаз" за останні три роки склав 175,6 млн гривень (без очікуваних збитків по 2018 році). Таким чином, компанія закликає НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені збитки.