За первое полугодие "Львовгаз" получил убыток в размере 80,7 млн гривен

Установлен НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг

За 6 месяцев 2018 года ПАО "Львовгаз" получило убыток в размере 80,7 млн гривен. Прошлый год компания завершила с убытком 45 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В "Львовгазе" отмечают, что установленный НКРЭКУ тариф на распределение природного газа не покрывает реальную стоимость работ, товаров и услуг. Именно поэтому деятельность компании является убыточной уже пятый год подряд.

"К примеру, расчетом действующего тарифа предусмотрено, что "Львовгаз" закупает на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 5886,6 гривен/тыс. куб. м, а фактическая цена природного газа в текущем году составляет 10500 гривен/тыс. куб. м", - отмечает финансовый директор ПАО "Львовгаз" Тарас Китриш.

В действующем тарифе компании "Львовгаз" на закупку природного газа для производственно-технологических нужд предусмотрено 467,8 млн гривен, а стоимость закупки этого газа на рынке составляет 612,7 млн гривен (по факту 2017 г). С учетом того, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 54% от всей тарифной выручки, заниженная цена газа в расчете действующего тарифа стала главной причиной получения убытков.

Растут и другие статьи расходов связанные с деятельностью компании. Например, стоимость топлива, необходимого для работы аварийно-диспетчерской службы "Львовгаза" в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 30%.

На сегодня средний уровень заработной платы в ПАО "Львовгаз" почти на 28% меньше по энергетической отрасли Львовской области.

14 июня 2018 года НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Львовгаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. В связи с этим компания призывает НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные ею убытки.