За перше півріччя "Львівгаз" отримав збиток у розмірі 80,7 млн гривень

Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг

За 6 місяців 2018 року ПАТ "Львівгаз" отримало збиток у розмірі 80,7 млн гривень. Минулий рік компанія також завершила зі збитком 45 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У "Львівгазі" зазначають, що встановлений НКРЕКП тариф на розподіл природного газу не покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг. Саме тому діяльність компанії є збитковою вже п’ятий рік поспіль.

"До прикладу, розрахунком діючого тарифу передбачено, що "Львівгаз" закуповує на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5886,6 гривень/тис. куб. м, а фактична ціна природного газу в поточному році становить 10500 гривень/тис. куб. м", - зазначає фінансовий директор ПАТ "Львівгаз" Тарас Китриш.

В чинному тарифі компанії "Львівгаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 467,8 млн гривень, а вартість закупівлі цього газу на ринку становить 612,7 млн гривень (по факту 2017 р). З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб складають 54% від всієї тарифної виручки, занижена ціна газу у розрахунку діючого тарифу стала головною причиною отримання збитків.

Зростають й інші статті витрат пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість пального, необхідного для роботи аварійно-диспетчерської служби "Львівгазу" у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 30%.

На сьогодні середній рівень заробітної плати в ПАТ "Львівгаз" майже на 28% менший ніж по енергетичній галузі Львівської області.

14 червня 2018 року НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Впродовж минулого року ПАТ "Львівгаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу газу. У зв’язку з цим компанія закликає НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені нею збитки.