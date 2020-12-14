Первое движение по мостам-долгостроям в Запорожье откроют уже до конца года. Активные работы ведутся в рамках президентской программы "Большая стройка".

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

По его словам, работы в бухте ведутся полным ходом.

"Вантовые мосты в Запорожье. Собираются два пролета этих мостов. Вес каждого 700 тонн. Потом с помощью плавучего крана их монтаж", - пишет Голик.

Кроме того, он поделился фотографиями, сделанными с верхней точки мостов. Примечательно, что 150-метровые пилоны Запорожских мостов выше, чем знаменитое лондонское колесо обозрения London Eye (135 метров).

"Это те самые мосты, которые 20 лет стояли недостроенными. Подняться на самый верх можно на одном из двух лифтов, которые тоже 20 лет не работали. Уже работают. Проверили их с Александром Кубраковым (главой "Укравтодора" - ред.) и Андреем Ивко (руководителем Службы автомобильных дорог в Запорожской области - ред.)", - добавляет Голик.

Он также напомнил, что движение по первой части мостов в Запорожье будет открыто до конца года, а с января начнется монтаж балок на вантовых мостах.

Напомним, ранее сообщалось, что мосты в Запорожье начали проектировать еще в 1997-м году. Строительство неоднократно начинали и останавливали, так мосты в Запорожье стали одним из самых больших украинских недостроев.

Проект перезапустили в 2020 году в рамках программы "Большая стройка". Согласно контракту, строительство должно быть завершено за 4 года, но в "Укравтодоре" намерены справиться вдвое быстрее.