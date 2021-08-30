UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Первая украинская миссия на Луну состоится в 2022 году

Автор: Валерия Полищук

Первая украинская миссия на Луну произойдет в 2022 году. В частности, на поверхность спутника доставят технику для проведения научных исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию "Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну".

Первую украинскую миссию на Луну осуществит британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами.

По словам основателя и генерального директора Spacebit Павла Танасюка, стоимость миссии составит 1,5 млн долларов.

На поверхность Луны доставят камеры и радиационные сенсоры, которые будут изготовлены украинскими инженерами.

В то же время основатель компании подчеркнул, что миссия на Луну позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобное удалось лишь трем странам - Соединенным Штатам, Китаю и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаМиссия на Луну