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Перша українська місія на Місяць відбудеться в 2022 році

Автор: Валерія Поліщук

Перша українська місія на Місяць відбудеться у 2022 році. Зокрема, на поверхню супутника доставлять техніку для проведення наукових досліджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію "Spacebit здійснить першу українську місію на Місяць".

Першу українську місію на Місяць здійснить британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами.

За словами засновника і генерального директора Spacebit Павла Танасюка, вартість місії складе 1,5 млн доларів.

На поверхню Місяця доставлять камери і радіаційні сенсори, які будуть виготовлені українськими інженерами.

Водночас засновник компанії підкреслив, що місія на Місяць дозволить Україні приєднатися до клубу привілейованих країн, які доставили вантаж на супутник. Подібне вдалося лише трьом країнам - Сполученим Штатам, Китаю і Росії.

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УкраїнаМісія на Місяць