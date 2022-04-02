Первая страна ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва первой в ЕС полностью отказалась от импорта российского газа. В Министерстве энергетики страны заявили, что с начала текущего месяца газотранспортная система работает без голубого топлива из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Delfi.
"Мы первая страна Европейского союза среди стран-поставщиков "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа", - цитирует издание заявление министра энергетики страны Дайнюса Крейвиса.
По данным литовского оператора газотранспортной системы, в субботу, 2 апреля, импорт российского газа в Литву равнялся нулю. В Министерстве энергетики отметили, что весь спрос на газ удовлетворяется через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что его страна до конца года сможет полностью отказаться от российских энергоносителей.
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