Перша країна ЄС повністю відмовилася від російського газу

Литва першою в ЄС повністю відмовилася від імпорту російського газу. У Міністерстві енергетики країни заявили, що з початку поточного місяця газотранспортна система працює без блакитного палива з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Delfi.
"Ми перша країна Європейського союзу серед країн-постачальників "Газпрому", що домоглася незалежності від постачання російського газу", - цитує видання заяву міністра енергетики країни Дайнюса Крейвіса.
За даними литовського оператора газотранспортної системи, в суботу, 2 квітня, імпорт російського газу в Литву дорівнював нулю. У Міністерстві енергетики зазначили, що весь попит на газ задовольняється через термінал скрапленого природного газу в Клайпеді.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив упевненість, що його країна до кінця року зможе повністю відмовитися від російських енергоносіїв.
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