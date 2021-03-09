Світоліна програла росіянці і вилетіла з турніру в Дубаї

Перша ракетка України Еліна Світоліна завершила виступи у першому ж матчі на турнірі WTA в Дубаї. Вона поступилася росіянці Світлані Кузнєцовій.

Світоліна проводила свій перший матч у другому раунді на правах першого сіяного турніру. Перший сет українка взяла з рахунком 6:2. Далі ж гра краще йшла у Кузнєцової, яка виграла наступні два сети з рахунком 6:4 і 6:1. Поки Світоліна залишається 5-й у рейтингу WTA.

У підсумку на турнірі WTA українок більше не залишилося. У понеділок свої матчі першого раунду програли Катаріна Завацька і Леся Цуренко.

Призовий фонд турніру в Дубаї понад 1,8 мільйона доларів. Переможниця отримає 221,5 тисячу доларів призових і 900 очок в рейтинг WTA. Більше очок тенісистки можуть заробити тільки на турнірах Великого шолома і на підсумковому турнірі року.