Первая ракетка мира сохранит за собой звание по итогам турнира в Майами

Японская теннисистка Наоми Осака сохранит за собой звание первой ракетки мира по итогам турнира в Майами (США). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Единственная, кто могла сместить ее с вершины рейтинга была Симона Халеп. Однако румынка не смогла дойти до финала, проиграв в полуфинале чешке Каролине Плишковой со счетом 5:7, 1:6.

В финале Каролина сыграет с австралийкой Эшли Барти. В случае победы Плишкова станет второй ракеткой мира.

Лидер посева Осака проиграла на турнире в матче третьего круга 27 сеяной Се Шувэй из Китайского Тайбэя - 6:4, 6:7 (4:7), 3:6.

Японка возглавила рейтинг WTA после победы на Открытом чемпионате Австралии 2019 года.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина по итогам турнира в Майами потеряет две позиции и опустится на 7 место рейтинга WTA.