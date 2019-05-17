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Первая ракетка мира снялась с турнира в Риме

Новости » Спорт    17.05.2019 - 16:36
Первая ракетка мира снялась с турнира в Риме
Фото: Наоми Осака (wtatennis.com)

Осака останется лидероv рейтинга WTA по итогам соревнований

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира серии Premier 5 в Риме (Италия) из-за травмы правой руки, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). 

Первая ракетка мира должна была сыграть в четвертьфинале с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.

Таким образом, ее соперница прошла в полуфинал, где поспорит с победительницей поединка Маркета Вондроушова (Чехия) - Йоханна Конта (Великобритания). Соревнования завершатся 19 мая.

В 2018 и 2017 годах победительницей турнира в Риме была Элина Свитолина. Однако в этом году украинская теннисистка не смогла преодолеть стартовый барьер и защитить титул.

Отметим, что Осака гарантировала себе первое место в рейтинге по итогам турнира в Риме и будет посеяна под первым номером на Открытом чемпионате Франции.

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