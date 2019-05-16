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Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме

Новости » Спорт    16.05.2019 - 20:40
Осака останется первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме
Фото: Наоми Осака (wtatennis.com)

Халеп не смогла преодолеть барьер второго круга

Японская теннисистка Наоми Осака сохранит лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам турнира серии Premier 5 в Риме (Италия). Об этом сообщается на сайте организации.

Это стало известно после того, как ее преследовательница - румынка Симона Халеп - проиграла во втором круге чешке Маркете Вондроушовой со счетом 6:2, 5:7, 3:6.

Халеп могла обойти Наоми в рейтинге в случае завоевания титула. При этом румынке нужно было, чтобы японка не дошла до четвертьфинала.

Наоми возглавила рейтинг после завоевания титула на Открытом чемпионате Австралии в январе 2019 года.

В 2018 и 2017 годах победительницей турнира в Риме была Элина Свитолина. Однако в этом году украинская теннисистка не смогла преодолеть стартовый барьер и защитить титул.

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