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Перша ракетка світу Джокович заразився коронавірусом

Новини » Спорт     23.06.2020 - 15:44
Перша ракетка світу Джокович заразився коронавірусом
Фото: Новак Джокович (atptour.com)

Він брав участь в турнірі Adria Tour

Перша ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович заразився коронавірусом. Сім'я спортсмена також пройшла тести на наявність інфекції.

Про це спортсмен оголосив на своєму офіційному сайті.

Аналіз дав позитивний результат у його дружини, при цьому тести дітей показали негативний результат.

Варто зазначити, що під час пандемії коронавірусу Джокович організував виставковий турнір, де не дотримувалися заходів безпеки. Як наслідок, кілька випадків зараження діагностували у людей, які відвідували захід. Зокрема, серед учасників позитивними виявилися результати у болгарина Григора Димитрова, хорвата Борна Чорича і серба Віктора Троїцькі.

Через ситуацію з коронавірусів фінальний матч турніру в хорватському Задаре між Джоковичем і росіянином Андрієм Рубльовим був скасований.

"Ми організували турнір в той час, коли вірус пішов на спад. Ми вірили, що є умови для того, щоб організувати турнір. На жаль, вірус не пішов, і це нова реальність, з якою ми маємо освоюватися", - наголошується в заяві Джоковича.

Тепер тенісист планує перебувати в самоізоляції протягом найближчих 14 днів і повторити тест через п'ять діб.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу було призупинено проведення всіх тенісних турнірів до початку серпня.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ТеннисНовак ДжоковичКоронавірус
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