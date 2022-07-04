Первая в мире полномасштабная кибервойна уже идет в Украине, - Госспецсвязи

Первая в мире полномасштабная кибервойна уже идет в Украине. Российские хакеры так же, как и армия РФ систематически игнорируют правила ее ведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Госспецсвязи Юрия Щиголя .

"Идет первая в мире полномасштабная кибервойна, но отнюдь не последняя. Напротив: все последующие конфликты будут иметь мощный киберкомпонент. Кибербезопасность будет не менее важна для выживания, чем крепкие вооруженные силы", - заявил он.

По словам Щиголя, целям российских хакеров в Украине являются объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические и коммунальные предприятия, больницы и службы экстренного реагирования, финансовая система, логистика, оказывающие помощь организации.

"В период самого большого потока украинских беженцев хакеры также атаковали гуманитарные организации", - отметил он.

Глава Госспецсвязи призвал отрезать Россию от современных технологий. По его мнению, на сегодня этот вопрос должен быть рассмотрен как один из приоритетов международной безопасности.