Первая в мире полномасштабная кибервойна уже идет в Украине, - Госспецсвязи
Первая в мире полномасштабная кибервойна уже идет в Украине. Российские хакеры так же, как и армия РФ систематически игнорируют правила ее ведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Госспецсвязи Юрия Щиголя.
"Идет первая в мире полномасштабная кибервойна, но отнюдь не последняя. Напротив: все последующие конфликты будут иметь мощный киберкомпонент. Кибербезопасность будет не менее важна для выживания, чем крепкие вооруженные силы", - заявил он.
По словам Щиголя, целям российских хакеров в Украине являются объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические и коммунальные предприятия, больницы и службы экстренного реагирования, финансовая система, логистика, оказывающие помощь организации.
"В период самого большого потока украинских беженцев хакеры также атаковали гуманитарные организации", - отметил он.
Глава Госспецсвязи призвал отрезать Россию от современных технологий. По его мнению, на сегодня этот вопрос должен быть рассмотрен как один из приоритетов международной безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что российские хакеры атаковали ІТ-инфраструктуру компании ДТЭК. Кибервойска врага попытались дестабилизировать энергосистему.
Также хакеры РФ попытались взломать электронные системы украинских телеканалов, которые участвуют в национальном телемарафоне.
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