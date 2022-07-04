ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Перша в світі повномасштабна кібервійна вже йде в Україні, - Держспецзв'язку

Новость на русском →
Київ, Понеділок 04 липня 2022 15:39
Перша в світі повномасштабна кібервійна вже йде в Україні, - Держспецзв'язку Фото: перша в світі повномасштабна кібервійна вже йде в Україні (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Перша в світі повномасштабна кібервійна вже йде в Україні. Російські хакери так само, як і армія РФ систематично ігнорують правила її ведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

"Йде перша в світі повномасштабна кібервійна, але аж ніяк не остання. Навпаки: всі наступні конфлікти матимуть потужний кіберкомпонент. Кібербезпека буде не менш важлива для виживання, ніж міцні збройні сили", - заявив він.

За словами Щиголя, цілям російських хакерів в Україні є об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні та комунальні підприємства, лікарні та служби екстреного реагування, фінансова система, логістика, організації, що надають допомогу.

"У період найбільшого потоку українських біженців хакери також атакували гуманітарні організації", - зазначив він.

Глава Держспецзв'язку закликав відрізати Росію від сучасних технологій. На його думку, на сьогодні це питання має бути розглянуте як один з пріоритетів міжнародної безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські хакери атакували ІТ-інфраструктуру компанії ДТЕК. Кібервійська ворога спробували дестабілізувати енергосистему.

Також хакери РФ спробували зламати електронні системи українських телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госспецсвязи Кібератака
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони