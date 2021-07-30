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Перша леді США Джилл Байден серйозно поранила ногу під час поїздки на Гаваї

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Гаваї, П'ятниця 30 липня 2021 01:59
Перша леді США Джилл Байден серйозно поранила ногу під час поїздки на Гаваї Фото: перша леді США Джилл Байден (NBC News)
Автор: РБК-Україна

Перша леді США Джилл Байден серйозно поранила ногу під час поїздки на Гаваї. У нозі дружини президента США застряг невеликий гострий предмет, на який вона наступила в минулі вихідні перед двома офіційними заходами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні в медичному центрі імені Уолтера Ріда Джилл Байден проведуть процедуру з видалення застряглого в стопі предмета. Президент Байден буде її супроводжувати",-розповів прес-секретар першої леді Майкл Лароса.

Нагадаємо, що Джилл Байден вирушила по США із закликом зробити щеплення від COVID-19.

Також Байден з дружиною прибули на зустріч з королевою Єлизаветою II.

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Гавайи первая леди
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