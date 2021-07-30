Перша леді США Джилл Байден серйозно поранила ногу під час поїздки на Гаваї
Фото: перша леді США Джилл Байден (NBC News)
Перша леді США Джилл Байден серйозно поранила ногу під час поїздки на Гаваї. У нозі дружини президента США застряг невеликий гострий предмет, на який вона наступила в минулі вихідні перед двома офіційними заходами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Сьогодні в медичному центрі імені Уолтера Ріда Джилл Байден проведуть процедуру з видалення застряглого в стопі предмета. Президент Байден буде її супроводжувати",-розповів прес-секретар першої леді Майкл Лароса.