Первая IT-конференция в Украине, которую будет модерировать искусственный интеллект

"Тренды. Возможности. Инновации" - под таким девизом в Киеве 21 июня состоится масштабная конференция о цифровой трансформации продуктов, решений, компаний и бизнеса – ASBIS HUB 2018. Tech Talks.

ASBIS HUB 2018. Tech Talks - коммуникационная платформа для дискуссий о новых трендах в развитии технологий, на которой можно будет познакомиться с ключевыми экспертами, лидерами мнения и медиа в отрасли информационных технологий. В течение дня в столичном КВЦ Парковый представители государственной власти, эксперты и представители бизнеса обсудят ключевые направления стратегии развития Украины в цифровую эпоху.

На ASBIS HUB 2018. Tech Talks будут представлены презентации новинок и современных решений: от искусственного интеллекта и машинного обучения до кибербезопасности. Эксперты-практики расскажут о влиянии информационных технологий на трансформации в управлении на примере экосистем бизнесов, стран, городов.

ASBIS HUB 2018. Tech Talks собрал известных и авторитетных спикеров: официальных представителей Национального Банка Украины, государственных деятелей, экспертов международного IT-бизнеса, специалистов по кибербезопасности. Среди них: Сергей Николайчук (НБУ), Сергей Фурса (Dragon Capital), Юрий Назаров (Смартсити Киев), Татьяна Прокопчук, Роберт Зелди (АСС), Андрей Свирский (GFK), Малик Исламов (Oracle Net Suite RCIS), Алексей Дубов (Apple Solutions), Сергей Бондаренко (Deloitte Academy / комитет ТК-188), Владимир Ковальчук (Perenio Ukraine), Владимир Линкевич (Logitech), Анна Волковинская (Prestigio Solutions), Григорий Мальцев (IBM), George Rimikis (Intel), Алексей Мыльников (Crucial), Сергей Шевченко (Supermicro), Анна Рыжкова (Seagate), и др.

"Наша конференция ASBIS HUB 2018. Tech Talks посвящена инновациям. Мы составили программу так, чтобы наши партнеры смогли получить достоверную и актуальную информацию непосредственно от признанных экспертов, для самостоятельного сбора и анализа которой потребовалось бы много времени и ресурсов: о состоянии экономики, о трендах потребительского спроса, о запуске новинок. Приглашенные спикеры расскажут, как инновации помогают трансформировать рынок и улучшают экономику страны", - комментирует Денис Абрамов, генеральный директор АСБИС-Украина.

Всего в конференции ASBIS HUB 2018. Tech Talks примут участие около 400 собственников и руководителей высшего звена из 150 компаний.

Конференция состоится 21 июня в г. Киев, КВЦ Парковый (ул. Парковая дорога, 16-а).

Мероприятие подготовлено при участии партнеров-вендоров: Apple, Logitech, Perenio, Dell EMC, Intel, Prestigio, AMD, Crucial, HP, Lenovo, Mellanox, Sapphire, Seagate, SonicWall, Supermicro, Western Digital, Samsung.

Конференцию поддерживают деловые СМИ: информационный портал РБК-Украина, журнал Бизнес, деловое интернет-издание Ubr.ua, мультимедийный онлайн ресурс vesti.ua; и профильные медиа: Компьютерное обозрение, креативный ресурс о технологиях Pingvin.Pro, HiTech.Expert, необычный игровой канал ИгроПарк, украинское развлекательное издание про игры и технологии playua.net.

Справка:

Компания АСБИС-Украина - один из крупнейших на украинском рынке дистрибуторов IT-продуктов, компонентов и решений, надежный, стабильный и прогрессивный партнер и работодатель с обширным спектром возможностей и мировым опытом.

Входит в международный холдинг с 28-летним опытом в IT-дистрибуции, офисами в 24 странах, 30 000 активными клиентами и множеством профессиональных наград.

Контакты для СМИ:

Оксана Тукалевская

oksana.tukalevskaya@180prpa.com.ua

www.asbis.ua