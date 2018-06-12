Перша IT-конференція в Україні, яку модеруватиме штучний інтелект

"Тренди. Можливості. Інновації" - під таким девізом у Києві 21 червня відбудеться масштабна IT-подія про цифровий трансформації продуктів, рішень, компаній і бізнесу - ASBIS HUB 2018. TechTalks.

ASBIS HUB 2018. TechTalks - комунікаційна платформа для дискусій про нові тренди в розвитку технологій, на якій можна буде познайомитися з ключовими експертами, лідерами думки та медіа в галузі інформаційних технологій. Протягом дня в столичному КВЦ Парковий представники державної влади, експерти та представники бізнесу обговорять ключові напрями стратегії розвитку України в цифрову епоху.

На ASBIS HUB 2018. TechTalks будуть представлені презентації новинок і сучасних рішень: від штучного інтелекту та машинного навчання до кібербезпеки. Експерти-практики розкажуть про вплив інформаційних технологій на трансформації в управлінні на прикладі екосистем бізнесів, країн, міст.

ASBIS HUB 2018. TechTalks зібрав відомих і авторитетних спікерів: офіційних представників Національного Банку України, державних діячів, експертів міжнародного IT-бізнесу, фахівців з кібербезпеки. Серед них: Сергій Ніколайчук (НБУ), Сергій Фурса (Dragon Capital), Юрій Назаров (Смартсіті Київ), Тетяна Прокопчук, Роберт Зелді (АСС), Андрій Свірський (GFK), Малік Ісламов (Oracle Net Suite RCIS), Олексій Дубов (Apple solutions), Сергій Бондаренко (Deloitte Academy / комитет ТК-188), Володимир Ковальчук (Perenio Ukraine), Анна Волковинська (Prestigiosolutions), Володимир Сергієнко(IBM), Джордж Рімікіс (Intel), Олексій Кононський (Dell EMC)та ін.

"Наша конференція ASBIS HUB 2018. TechTalks присвячена інноваціям. Ми склали програму так, щоб наші партнери змогли отримати достовірну та актуальну інформацію безпосередньо від визнаних експертів, для самостійного збору та аналізу якої треба було б багато часу і ресурсів: про стан економіки, про тренди споживчого попиту, про запуск новинок. Запрошені спікери розкажуть, як інновації допомагають трансформувати ринок і покращують економіку країни", - коментує Денис Абрамов, генеральний директор АСБІС-Україна.

Всього в конференції ASBIS HUB 2018. TechTalks візьмуть участь близько 400 власників і керівників вищої ланки з 150 компаній.

Конференція відбудеться 21 червня в м Київ, КВЦ Парковий (вул. Паркова дорога, 16-а).

Захід підготовлений за участю партнерів-вендорів: Apple, Logitech, Perenio, Dell EMC, Intel, Prestigio, AMD, Crucial, HP, Lenovo, Mellanox, Sapphire, Seagate, SonicWall, Supermicro, Western Digital, Samsung.

Конференцію підтримують ділові ЗМІ: інформаційний портал РБК-Україна, журнал Бізнес, ділове інтернет-видання UBR.ua, мультимедійний онлайн ресурс vesti.ua; і профільні медіа: Компьютерное обозрение, креативний ресурс про технології Pingvin.Pro, HiTech.Expert, незвичайний ігровий канал Ігропарк, українське розважальне видання для подання і технології playua.net

Довідка:

Компанія ASBIS-Ukraine­ - один з найбільших на українському ринку дистриб'юторів IT-продуктів, компонентів і рішень, надійний, стабільний і прогресивний партнер і роботодавець з великим спектром можливостей і світовим досвідом.

Входить до міжнародного холдингу з 28-річним досвідом в IT-дистриб’юції, офісами в 24 країнах, 30 000 активними клієнтами і безліччю професійних нагород.

Контакты для ЗМІ:

Оксана Тукалевська

oksana.tukalevskaya@180prpa.com.ua

www.asbis.ua