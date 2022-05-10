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Первая в истории женщина-президент Венгрии вступила в должность

Фото: президент Венгрии Каталин Новак (facebook.com/novak.katalin.official)
Автор: Артем Горовенко

Новый президент Венгрии Каталин Новак вступила в должность. На посту она сменила Яноша Адера и стала первой в истории страны женщиной-президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Сегодня утром я приняла ключи от дворца Шандора (в нем находится Администрация президента, - ред.) у Яноша Адера. Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра", - отметила Новак.

Венгерский парламент избрал ее президентом 10 марта, Новак является членом правящей партии "Фидес".

Отметим, в этой стране президент выполняет в основном церемониальные функции, фактическая власть стране сосредоточена в руках премьера Виктора Орбана. При этом президент является верховным главнокомандующим венгерской армии и выражает единство нации.

Новак уже вступила в должность, несмотря на то, что инаугурация пройдет 14 мая.

Напомним, в начале апреля партия Виктора Орбана "Фидес" одержала победу на парламентских выборах, что позволило ему остаться во главе венгерского правительства.

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ВенгрияПрезидент