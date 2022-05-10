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Перша в історії жінка-президент Угорщини вступила на посаду

Фото: президент Угорщини Каталін Новак (facebook.com/novak.katalin.official)
Автор: Артем Горовенко

Новий президент Угорщини Каталін Новак вступила на посаду. На посаді вона змінила Яноша Адера і стала першою в історії країни жінкою-президентом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Сьогодні вранці я прийняла ключі від палацу Шандора (в ньому знаходиться Адміністрація президента, - ред.) у Яноша Адера. Кожен угорець може розраховувати на мене, і я розраховую на кожного угорця", - зазначила Новак.

Угорський парламент обрав її президентом 10 березня, Новак є членом правлячої партії "Фідес".

Відзначимо, в цій країні президент виконує в основному церемоніальні функції, фактична влада країні зосереджена в руках прем'єра Віктора Орбана. При цьому президент є верховним головнокомандувачем угорської армії та уособлює єдність нації.

Новак вже вступила на посаду, незважаючи на те, що інавгурація пройде 14 травня.

Нагадаємо, на початку квітня партія Віктора Орбана "Фідес" здобула перемогу на парламентських виборах, що дозволило йому залишитися на чолі угорського уряду.

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УгорщинаПрезидент