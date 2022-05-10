Перша в історії жінка-президент Угорщини вступила на посаду

"Сьогодні вранці я прийняла ключі від палацу Шандора (в ньому знаходиться Адміністрація президента, - ред.) у Яноша Адера. Кожен угорець може розраховувати на мене, і я розраховую на кожного угорця", - зазначила Новак.

Угорський парламент обрав її президентом 10 березня, Новак є членом правлячої партії "Фідес".

Відзначимо, в цій країні президент виконує в основному церемоніальні функції, фактична влада країні зосереджена в руках прем'єра Віктора Орбана. При цьому президент є верховним головнокомандувачем угорської армії та уособлює єдність нації.

Новак вже вступила на посаду, незважаючи на те, що інавгурація пройде 14 травня.