Первая энергетическая ассоциация назвала сумму долгов на газовом рынке

В Первой Энергетической Ассоциации Украины заявили, что сумма задолженности населения за газ и услуги теплоснабжения уже превышает 114 млрд. гривен. В ассоциации отмечают, что долги негативно влияют на финансовое состояние НАК "Нафтогаз Украины" и приводят к уменьшению отчислений в государственный бюджет.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Постепенное увеличение задолженности за газ и поставки тепла негативно влияет на финансовые результаты, компаний, находящихся в государственной собственности. В первую очередь, это приводит к уменьшению суммы дивидендов, которая должна быть перечислена в государственный бюджет", - подчеркнул вице-президент ПЕАУ Виктор Меркушев.

Эксперт пояснил, что такие компании как НАК "Нафтогаз Украины", ООО "Оператор ГТС Украины" и его предшественник АО "Укртрансгаз" вынуждены формировать резервы под безнадежную задолженность. В результате, уменьшается сумма прибыли компаний, с которой выплачиваются дивиденды в государственный бюджет. Поэтому списание таких безнадежных долгов приведет к финансовому оздоровлению государственных компаний.

Такое решение проблемы долгов предложено в законопроекте №3800-1, который инициирован группой депутатов почти из всех фракций. Аналогичное решение - списать безнадежные долги - уже было принято на рынке электроэнергии. Верховная рада Украины приняла закон о списании старых долгов между участниками рынка, и 15 июля его подписал президент.

Законопроектом предусмотрен механизм по списанию задолженности по всей цепочке жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит провести финансовое оздоровление и обеспечить экономическую стабильность, как всех предприятий отрасли, так и ООО "Оператор ГТС Украины" и НАК "Нафтогаз Украины".